Kartallılar, Dünya Dans Günü'nde Flamenko Ritimleriyle Buluştu

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde sanatseverleri flamenko ritimleriyle buluşturdu. Soğanlık Kültür Merkezi'nde "Sanatla Yükselen Kartal" vizyonuyla düzenlenen gecede, Endülüs tınıları ilçe sakinleri için yankılandı.

Kartal Belediyesi'nin zenginleştirilmiş kültür sanat takvimi kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi'nde sahne alan "Fırat Dağıdır Ensemble" özel bir performans sergiledi. Kartal Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin'in yanı sıra Kartal Anadolu Huzurevi sakinleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede, flamenkonun estetik gücü ile müzikal derinliği bir araya geldi.

Kültürler arası bir müzik köprüsü

Grubun kurucusu ve usta gitarist Fırat Dağıdır'ın, İspanya'nın Endülüs bölgesine ait tınıları bu toprakların müzikal zenginlikleriyle harmanlayarak oluşturduğu özel repertuvar izleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçıya sahnede; perküsyon ve flütte Ahmet Kalır, bas gitar, gitar ve neyde Onur Mermer, güçlü vokaliyle Makbule Eksert, dans ve palmasta Emre Cinemre ile danslarıyla Şeyda Cirit ve Katerina Volgari eşlik etti.

Müzik kariyerinde "Çatılar", "514" ve rumba formundaki "Viajero" gibi eserlerle dikkati çeken Dağıdır ve ekibi, görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Programın sonunda sanatçılara Kartal heykelciği takdim eden KŞahin, konuşmasında Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata ve sanatçıya verdiği öneme vurgu yaptı. Yüksel'in selamlarını ve teşekkürlerini ileten Şahin, Kartal'ın bir kültür kenti olması yolunda adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, sanatın her branşını komşularımızla buluşturmayı ve Dünya Dans Günü gibi evrensel değerleri ilçemizde yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen gösteri, tüm ekibin ayakta alkışlanmasıyla sona erdi.