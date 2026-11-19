Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgada Mehmet Orhan'ın (61) ölümüne ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hüküm kuruldu. Daha önce 26 yıl 8 ay hapis verilen Asrın S.'ye (24) 10 yıl, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis verilen Kerem B.'ye (20) ise 5 yıl hapis cezası verildi. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan Kerem B., kararla birlikte tahliye edildi.

Olay, 3 Aralık 2022'de Kartepe'de meydana geldi. Mehmet Orhan, iddiaya göre Kerem B.'nin annesine mesaj atıp rahatsız etti. Bunun üzerine Kerem B., arkadaşları Asrın S. ve Melih M. (23) ile Orhan'ın evine gitti. Evinin kapısında elinde bıçakla bekleyen Mehmet Orhan ile grup arasında tartışma çıktı. Kavgada darbedilip yaralanan Orhan, kaldırıldığı hastanede 32 gün sonra hayatını kaybetti.

İLK YARGILAMADA ASRIN S.'YE TOPLAM 26 YIL 8 AY HAPİS

Davanın 2024'te görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Melih M.'nin beraatine karar verdi. Asrın S. 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde 16 yaşında olan Kerem B. ise 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve yaş küçüklüğü hükümleri uygulanarak 10 yıl hapis cezası aldı. Kerem B.'ye ayrıca 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Sanıklar hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, eylemin 'Kasten öldürme' değil, 'Nitelikli yaralama' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedip yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava, bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

SEGBİS İLE KATILDI

Duruşmaya tutuklu sanık Asrın S., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Kerem B. ise avukatları ve yakınlarıyla salonda hazır bulundu. Sanık avukatı Anıl Acurman, müvekkillerinin ellerinde kesici veya delici herhangi bir alet bulunmadığını, Mehmet Orhan'ın evine öldürme kastıyla gitmediklerini savundu. Sanıkların Orhan ile konuşmak amacıyla olay yerine gittiğini belirten Acurman, öldürme kastıyla hareket ettiklerine ilişkin kanıt bulunmadığını ifade etti. Müşteki avukatları ise Yargıtay'ın bozma kararına direnilmesini talep etti.

Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu belirten Kerem B., "Bu 4 yıl içinde sadece 6 ay ev hapsinde kaldım. Cezaevinde mağdur oluyorum artık, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yeniden görülen davada Asrın S.'yi 10 yıl, Kerem B.'yi ise 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan Kerem B.'nin tutukluluk süresi göz önüne alınıp tahliyesine karar verildi.