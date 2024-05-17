Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.
OSB'deki 2. Cadde'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.
Parçalanan borudan gaz sızıntısı oldu.
Bölgeye doğal gaz şirketi, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Etrafa yayılan doğal gaz nedeniyle çevredekiler uzaklaştırıldı.
Ekiplerce doğal gaz akışının kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Doğal Gaz Borusu Delindi, Gaz Sızıntısı Meydana Geldi - Son Dakika
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