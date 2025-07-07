Kartepe'de Düğün Kavgası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.