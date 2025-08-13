Kartepe\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar meydana geldi.