Kartepe'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Kartepe'de Kar Yağışı Etkili

Kartepe\'de Kar Yağışı Etkili

Kartepe'de kar kalınlığı 45 cm'ye ulaştı, 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

14.01.2025 11:47
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 45 santimetreye ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kartepe Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Murat Aydın, AA muhabirine, kar yağışının gece başladığını belirterek, yağışın bölgede 3 gün devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Pistlerin düzenlenmesi ve telesiyejlerin bakım çalışmaları ile otellerdeki hazırlıkların tamamlandığını belirten Aydın, "Şu anda merkezde 45 santimetre kar var. Hava durumu raporunda Kartepe'ye 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Yeterli kar yağışını alırsak pistlerimizi açmayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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