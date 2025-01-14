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Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kartepe'nin yüksek kesimlerinde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar, yeşil alanları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.