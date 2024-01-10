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Kartepe'de restoran sahibi AK Parti'li meclis üyesi tabancayla vuruldu - Son Dakika
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Kartepe'de restoran sahibi AK Parti'li meclis üyesi tabancayla vuruldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir restoranda yaşanan olayda, restoran sahibi ve AK Parti'li meclis üyesi Recep Ubay tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından tutuklanan saldırgan İ.Ö., 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kartepe\'de restoran sahibi AK Parti\'li meclis üyesi tabancayla vuruldu
10.01.2024 - 20:26,
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde restoran sahibi Kartepe Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Recep Ubay'ı (55) tabancayla vurarak yaralayan İ.Ö. (43), 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Ekim 2022'de Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi, İzmit Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giden İ.Ö. ile iş yeri sahibi ve aynı zamanda Kartepe Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Recep Ubay arasında borç- alacak nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından İ.Ö., kapıdan çıktığı esnada yanındaki tabancayla Recep Ubay'a ateş etti. 2 merminin isabet etmesi sonucu bacaklarından vurulan Ubay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ubay, tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis ekiplerince yakalanan İ.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME

İ.Ö. hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla nitelikli yağma' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İ.Ö. ve tanıkların ifadelerinin yer aldığı iddianamede, olayı gerçekleştiren İ.Ö.'nün ağabeyinin 2013 yılında bir kişiyi öldürerek cezaevine girdiğini, Ubay ile öldürülen kişi arasında husumet olduğu belirtildi. İ.Ö., ağabeyinin öldürdüğü kişinin öldürmemesi halinde Ubay'a zarar vereceğini düşündüğü, bununla ilgili olarak ekonomik durumu iyi olan Recep Ubay'dan bir miktar nakit para ile birlikte ev ya da araba alması için talepte bulunacağını Ubay'ın yakın arkadaşına söylediği iddianamede yer aldı. Talebinin reddedildiğini duyan İ.Ö.'nün Ubay'ın restoranına gittiği belirtilen iddianamede, İ.Ö.'nün Ubay'dan para istediği, Ubay'ın para vermeyi kabul etmemesi üzerine tabancayla 2 el ateş ederek bacağından yaraladığı ifade edildi. İ.Ö.'nün savcılıkta verdiği ifadede, olay günü almış olduğu alkolün etkisi altındayken ani bir kararla yaraladığını, bu olaydan önce ağabeyiyle hiçbir şekilde konuşmadığını ve kendisini azmettirmediğini söyledi. Ağabeyinin işlediği cinayetle ilgili Ubay'dan para talep ettiği yönündeki iddiaları da reddeden İ.Ö., daha önce çalıştığı iş yerinde tazminat olarak aldığı para ile ilgili Recep Ubay'ın başkalarına farklı bir rakam söylemesi üzerine görüşmek için iş yerine gittiğini, Ubay'ın konuşmak istemeyip kendisini itmesi üzerine olayın gerçekleştiğini anlattı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Olayla ilgili Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme, İ.Ö.'nün 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 4 ay olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
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