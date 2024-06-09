Kartepe\'de Silah Kazası: İş Arkadaşının Oğlu Yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahının kazara ateş alması sonucu iş arkadaşının oğlunu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Köseköy Mahallesi Anıt Sokak'taki bir nakliye firmasında E.K, temizliğini yaparken silahının kazara ateş alması sonucu ortağının oğlu olduğu öğrenilen Y.İ.H'yi (20) bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, emniyete götürüldü.