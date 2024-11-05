Karton Heykel Çalıştayı İle Tasarruf ve Çevre Bilinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karton Heykel Çalıştayı İle Tasarruf ve Çevre Bilinci

Karton Heykel Çalıştayı İle Tasarruf ve Çevre Bilinci

GAÜN ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda öğrenciler kartondan eserler tasarladı.

05.11.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirilen Karton Heykel Çalıştayı kapsamında öğrenciler, tasarruf ve çevre bilincine dikkati çekmek için kartondan heykel ve maske gibi ürünler tasarladı.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda 52 öğrenci ve 12 öğretim elemanı bir araya geldi. Etkinlikte, geri dönüştürülebilir malzemelerle sanatsal eserler ortaya çıkarmaya çalışan katılımcılar, kartondan heykel, maske ve süs eşyası gibi onlarca ürünü ortaya koydu.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Özer, AA muhabirine, çalıştayın ana fikrinin geri dönüştürülmüş karton ambalajları sanatsal faaliyetlerde kullanarak çevre bilinci ve tasarruf farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi.

Özer, çalışmayla insanların farklı nesneleri değerlendirerek sanatta nasıl kullanabileceğini göstermeyi ve tasarrufun önemine vurgu yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Katılımcılara kartondan heykeller yapabilmeleri için farklı yöntemleri deneyimleme imkanı sunduk. Bu süreç, öğrencilerde büyük bir heyecan yarattı ve ortaya güzel işler çıktı." dedi.

Çalıştayın sadece yerel düzeyde kalmayıp uluslararası bir platforma taşınmasını hedeflediklerini aktaran Özer, kartonun sanatsal bir nesneye dönüştürülmesinin hem yaratıcı potansiyeli hem de malzeme tasarrufunun önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Özer, "Zaman tasarruf zamanı. Hem zamanımızı hem de kullandığımız malzemeleri verimli değerlendirmeliyiz. Bu çalıştay, sürdürülebilir teknolojiler ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için bir fırsattı ve yüksek beklentilerle yola çıktık." diye konuştu.

Sergi küratörü Bekir Baba da çalıştayın kaynakların etkin kullanımına katkı sunduğunu belirterek, çevreye katkıda bulunarak yenilikçi fikirlerle estetik değerler yarattıklarını, bu şekilde israfı önlerken öngörülü çözümler geliştirdiklerini anlattı.

Çalıştaya katılan öğrencilerden resim bölümü öğrencisi Zülal Meryem Karataş da tasarrufu ve sanatı birleştirdikleri bu projede kartondan maketler ürettiklerini ve kaynakları verimli kullanarak israfı önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karton Heykel Çalıştayı İle Tasarruf ve Çevre Bilinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:17 Bülent Arınç’tan ’Öcalan’ çıkışı: Genel af yerinde olabilir Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
15:08 Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan’ı hayattan kopardı Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Karton Heykel Çalıştayı İle Tasarruf ve Çevre Bilinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.