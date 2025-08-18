Kaş Caz Festivali 28-31 Ağustos'ta - Son Dakika
Kaş Caz Festivali 28-31 Ağustos'ta

18.08.2025 15:04
Kaş'ta 7'nci Kaş Caz Festivali, 28-31 Ağustos'ta Setur Marina'da müzikseverlerle buluşacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Kaş Caz Festivali" müzikseverleri buluşturacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, festival, 28-31 Ağustos tarihlerinde Kaş Setur Marina'da düzenlenecek.

L'apero'da 28 Ağustos akşamı açılış buluşmasıyla başlayacak festival, 29 Ağustos sabahı Setur Marina'da düzenlenecek Nefes Terapisi ile devam edecek.

Aynı gün canlı müzik sahnesi, Mert Pekduraner Group ile açılacak. Gecenin ikinci yarısında müzisyen Bülent Ortaçgil sahne alacak. Bu özel konserde Ortaçgil'e konuk sanatçı Birsen Tezer eşlik edecek.

Cumartesi sabahı Amfi Tiyatro'da ücretsiz gerçekleştirilecek "Günü Uyandırma" etkinliğinde Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner sahne alacak. Aynı gün saat 11.00'de bir mekanda "Kendine Has Deneyimler" etkinliği düzenlenecek.

Aynı günün akşamı elektro-akustik cümbüş, çağlama, bas ve davul kullanan Yasak Helva grubu sahne alacak. Gece, modern Anadolu ezgilerini cazla buluşturan Gevende grubu ile devam edecek.

Festivalin son günü olan pazar sabahı, marinada Öyküm Elif Erdoğan eşliğinde "Ses Terapisi ve Etkileri" çalışması gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Joy FM DJ SET etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş Caz Festivali 28-31 Ağustos'ta

14:09
