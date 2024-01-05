Kaş, Demre ve Finike Otoyol Projesi Tarım ve Arkeolojik Alanlara Zarar Verecek

ANTALYA'nın Kaş, Demre ve Finike ilçelerini kapsayan otoyol projesinin 'ÇED Olumlu' raporu için İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısına katılan üç ilçeden yetkililer ve vatandaşlar, projenin tarım ve arkeolojik alanlara büyük zarar vereceğini, özellikle Kaş'ın çok kısa zamanda Bodrum gibi olacağını savundu. Toplantı eksik evrak nedeniyle ertelenirken, dosya önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.

Akdeniz Sahil Yolu olarak da geçen Finike-Demre-Kaş-Kalkan otoyol projesinin 'ÇED Olumlu' raporu için İDK toplantısı, dün Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapıldı. İDK toplantısına Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, belediye meclis üyeleri, Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy ile üç ilçeden vatandaşlar katıldı. Kaş, Demre, ve Finike'den katılım sağlayanlar 'ÇED Olumlu' raporu verilmemesi yönünde talepte bulundu. Toplantıda, projenin yüklenicisi Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dosyasındaki evrak eksik bulundu. Eksik evrakın tamamlanmasına bağlı önümüzdeki süreçte ÇED kararı yeniden değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ALANLARI

Toplantıya katılan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, Karayolları'nın proje sunumunun ardından Demre Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve diğer ilçe katılımcılarının söz aldığını belirterek, "Üç ilçenin temsilcilerinin tamamı güzergahın sit alanları, zeytinlikler, tarım alanları gibi çok kıymetli alanlardan geçtiğini, güzergahın arkeolojik alanların içinden ya da yakınından geçtiğini anlattı. Yol yapım çalışmalarındaki patlatmaların, ağır tonajlı araçların bu özel coğrafyadaki özel alanlara zarar vereceğini savundular. Kısaca hepimiz yolun güzergahının çok özellikli alanlar olduğunu, arkeolojik ve tarım değeri yüksek alanlar olduğunu anlatmaya çalıştık" dedi.

ENDEMİK LİKYA ORKİDESİ

Karayollarınca bazı bölgelerde kurum ve profesyonel görüşlerin alındığının söylediğini kaydeden Akoy, "Ama örneğin, 'Likya orkidesini biz koruyacağız, o alan zarar görmeyecek. Akdeniz Üniversitesi'nden hocayla biz çalıştık, o alandaki Likya orkidesini toplayacağız' dediler. Şimdi Likya orkidesi dediğimiz canlı bir soğandan oluşuyor ve sadece nisan ayında çiçeklenmekte. Nisan ayının ortasında çiçeklenir, 1 ay sonra yeniden görünmez olur. Bunun gibi 'kurum görüşü aldık' dedikleri gerçekçi olmayan bazı yerler var" diye konuştu.

'KAŞ ÇOK KISA ZAMANDA BODRUM GİBİ OLUR VE BİR DEĞERİMİZİ DAHA TÜKETMİŞ OLURUZ'

Kaş'ın özelinde de çok nitelikli bir alan olduğunu anlattıklarını söyleyen Ahmet Akoy, "Halihazırdaki yolların 3 şeritli yollar olduğunu, bir de dağ köyü yolları olduğunu söyledik. Ekonomik sıkıntıda olan ülkemizin böyle maliyetli projelere ihtiyacı olmadığı, olan yolların düzeltilmesini, coğrafyaya çok büyük zarar ve daha sonra yapılaşma getirecek bu yolun iç kısımlara taşınmasını istedik. Özellikle Kaş sahilinden geçtiği alan bir turizm alanı olarak yapılandırırsa, oradaki nüfusu yönetemeyiz ve Kaş çok kısa zamanda Bodrum gibi olur ve bir değerimizi daha tüketmiş oluruz" dedi.