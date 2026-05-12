Kaş-Demre Yolu\'nda Tır Yangını

Kaş-Demre kara yolunda seyir halindeki tırın römorkunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demre istikametinden Kaş yönüne giden Celal Saygılı idaresindeki 06 EK 946 plakalı çekiciye bağlı römorkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle kara yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.
