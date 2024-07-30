Kas Hastası Çocuğa Deprem Sonrası Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kas Hastası Çocuğa Deprem Sonrası Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle konteynerde yaşayan 5 yaşındaki kas hastası Rüzgar Miran Özsürmeli için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Konteyner kent sakinleri ve çocuğun yakınları tarafından düzenlenen kutlamada, Rüzgar'a hediyeler verildi ve pasta kesildi. Depremde evi yıkılan aile, çocuğun tedavisinin devam ettiği Antalya'da ilacına kavuşmayı umut ediyor.

30.07.2024 23:29
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle konteynerde yaşayan 5 yaşındaki kas hastası Rüzgar Miran Özsürmeli için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kent'te, 5 yaşına giren Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Özsürmeli'nin yeni yaşı, konteyner kent sakinlerince kutlandı.

Konteyner kent sakinleri ile küçük çocuğun yakınları, "İyi ki doğdun" şarkısıyla Rüzgar için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Çocuğun yakınları ve konteyner kent sakinleri, 5. yaşını kutladıkları Rüzgar'a çeşitli hediyeler verdi.

Kendisi için hazırlanan pastayı kesip, çevresindeki çocuklara da ikram eden Rüzgar, herkese teşekkür etti.

İbrahim Çeçen Konteyner Kent Koordinatör Yardımcısı Ümran Oğuz, AA muhabirine, depremin etkilerini unutturmak için böyle bir şenlik yapılmasını istediklerini söyledi.

Rüzgar'ın çok mutlu olduğunu belirten Oğuz, "Konteyner kent olarak vatandaşlarımızla ve kendimizle gurur duyuyoruz. Çocuğumuzun doğum gününü yaparak hayalini gerçekleştirmek istedik." diye konuştu.

Depremde Sakarya Mahallesi'ndeki evinin yıkıldığını dile getiren anne Fatma Özsürmeli (32), 2,5 yaşında oğluna kas hastalığı teşhisi konulduğunu ifade etti.

Çocuğunun tedavisinin Antalya'da devam ettiğini kaydeden Özsürmeli, "Oğlumun ilacı Amerika'da bulunmuş. İlacına kavuşmasını istiyoruz. Bugün çocuğumun doğum günü için yaptıkları kutlamadan dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kas Hastası Çocuğa Deprem Sonrası Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kas Hastası Çocuğa Deprem Sonrası Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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