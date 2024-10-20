Kaş'ta 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban Oldu

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşlerinin Başpehlivanı İsmail Balaban oldu. Güreşleri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İsmail Balaban oğlumu kutluyorum. Tüm boylarda kıran kırana güreş tutan pehlivanlarımızı tebrik ediyor, hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi. Kaş Kınık stadyumunda gerçekleştirilen güreşlere halkın ilgisi yoğun oldu. Başkan Böcek, 57 başpehlivan olmak üzere 800'e yakın güreşçinin mücadelesini izledi. Başkan Böcek tüm güreşçilere başarılar diledi.

Finalde Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 3'üncü Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığını kazandı. Üçüncülük kürsüsünü ise Ali Yanatma ve Enes Doğan paylaştı. Güreşlerin ağası 1 milyon 607 bin lira ile Arif Ardıç oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İsmail Balaban oğlumu kutluyorum. Tüm boylarda kıran kırana güreş tutan pehlivanlarımızı tebrik ediyor, hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.