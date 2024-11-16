Kaş'ta Kaçak Yapılar Yıkıldı

Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde imar kirliliğine neden olan kaçak ve izinsiz yapılan betonarme temel ve yüzme havuzu belediye ekiplerince yıkıldı.

Kaş Belediyesi, yıkım kararı çıkan kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor.

Gelemiş Mahallesi Yalı Mevkii'ndeki birinci derecede sit alanında ve korunması gereken kültür varlığı bulunan alanda kaçak betonarme temel ve yüzme havuzu yapıldığı belirlendi.

Yapı, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında belediye ekiplerince yıkıldı.