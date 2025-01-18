Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş mevkisinde Taner H'nin kullandığı 07 BLT 369 plakalı motosiklet bariyere çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
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