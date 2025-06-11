Kaş'ta Posidonya Çayırları Koruma Altında - Son Dakika
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Kaş'ta Posidonya Çayırları Koruma Altında

Kaş\'ta Posidonya Çayırları Koruma Altında
11.06.2025 12:51
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Antalya'nın Kaş ilçesinde nesli tehlike altında olan posidonya çayırları görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yok olma tehlikesi altında olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin koruma listesinde yer alan " Akdeniz'in akciğerleri" diye bilinen posidonya çayırları (deniz çayırı) görüntülendi.

Deniz altında birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kaş ilçesinin koylarında dalış yaparak su altı zenginliklerini kayıt altına alıyor.

Ceylan, Kaş ve Orfoz Diving Dalış Merkezi'nden uzman dalış ekibinin verdiği destekle nesli tükenmekte olan canlıların yer aldığı "kırmızı liste"de bulunan posidonya çayırlarını görüntüledi.

Su altındaki canlıların yaşamlarını görüntüleyen Ceylan, AA muhabirine, sık sık Kaş bölgesinde dalış yaptıklarını ve her birinde farklı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Bu dalışta "Akdeniz'in akciğerleri" diye bilinen posidonya çayırlarını görüntülediklerini dile getiren Ceylan, "Çiçekli deniz bitkilerinden Akdeniz endemiği olan deniz çayırı, deniz ekosistemin en önemli bir türüdür. Nesli tehlike altında ve Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin koruma listesinde yer alan deniz çayırı 1 metrekarelik alanda günde yaklaşık olarak 15-20 litre oksijen üretir. Korunması konusunda ülkemizin de taraf olduğu birçok antlaşma var." dedi.

"Teknelerden atılan çapalar deniz çayırlarına zarar veriyor"

Gezi teknelerinden atılan çapaların deniz çayırlarına zarar verdiğine dikkati çeken Ceylan, Kaş'ın bu konuda en duyarlı bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

Deniz çayırları popülasyonunun bölgede yoğun olduğunu ifade eden Ceylan, "Yaşam alanlarına tonozlar bırakılmış ve teknelerin çapa atmalarının önüne geçilmiş. Ancak tonozlanmayan ve özellikle gezi teknelerinin yoğun kullandığı bazı alanlarda büyük bir tahribat mevcut. Dilerim ki diğer bölgelere de örnek olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş'ta Posidonya Çayırları Koruma Altında - Son Dakika

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