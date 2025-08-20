Kaş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Kaş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

20.08.2025 23:04
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 15 PE 221 plakalı otomobil Ağullu Mahallesi Oğrulca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan dağlık alana çarparak şarampolde ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü Mehmet D. ve yolcu Sevim D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

