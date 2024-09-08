Antalya'nın Kaş ilçesinde, Çataloluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında toplam 17 hektar alan zarar gördü. Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer bölgedeki durumun normalleşmesi için önlemler alıyor.
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9.09.2024 05:30:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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