Kaş Yaylaları Yeşile Büründü - Son Dakika
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Kaş Yaylaları Yeşile Büründü

24.06.2026 14:54
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaylalar karların erimesiyle yeşerdi, doğaseverler ilgilendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kış aylarında karla kaplanan yüksek rakımlı yaylalar, havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşile büründü.

İlçenin Gömbe Mahallesi sınırlarında yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan Subaşı Yaylası, Subaşı Menderesi, İkiz Göller, Yeşil Göl ve Uçarsu, eriyen kar sularıyla beslenerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Birkaç hafta öncesine kadar kar örtüsüyle kaplı olan bölge, bugün yeşilin farklı tonlarıyla dikkati çekiyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yaylalarda yaz mevsimiyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Bölgeyi ailesiyle gezen Dilruba Demirci, AA muhabirine, birkaç hafta önce kar nedeniyle ulaşamadıkları noktalara bu kez çıkabildiklerini söyledi.

Gömbe'ye geldiklerinde Uçarsu, İkiz Göller ve Subaşı Yaylası'nı da ziyaret etmek istediklerini belirten Demirci, "2-3 hafta önce geldiğimizde her yer karla kaplı olduğu için çıkamamıştık. Şimdi karlar büyük ölçüde erimiş olsa da ulaşılabilen bazı noktalarda hala kar bulunuyor. Karı gördük, dokunduk ve yanımıza aldık." dedi.

Yaz mevsiminde birçok kişinin denize girdiğini, kendilerinin ise yaylada karla karşılaştığını ifade eden Demirci, bölgedeki serin havanın dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Bu yıl bölgenin yoğun yağış aldığını kaydeden Demirci, "Her yerden su çıkıyor. Dereler güçlü şekilde akıyor, Uçarsu coşkuyla akıyor, göller tamamen dolmuş durumda. Manzara gerçekten çok güzel. Suyun sesi zaman zaman birbirimizi duymamızı bile zorlaştırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş Yaylaları Yeşile Büründü - Son Dakika

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