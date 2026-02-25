Kasap, Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kasap, Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu

Kasap, Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu
25.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu.

Belediye Başkanı Kasap, eşi Hilal Kasap ve belediye başkan yardımcısı Sezai Tolunay ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Huzurevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir araya geldiği huzurevi sakinleriyle iftar yapan Kasap, daha sonra onlarla bir süre sohbet etti.

Kasap, yaptığı açıklamada, yaşlıların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Onlar bizleri büyüttü, yürüttü ve okuttular, Büyüklerimize, annemize, babamıza asla kötü davranmamalıyız. Keza, 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözünü unutmamalıyız. Onları her zaman hayır dualarını almalıyız." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri de Kasap'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beypazarı, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasap, Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:52:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kasap, Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.