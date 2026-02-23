Kasapoğlu'ndan Edirne Valisi'ne Ziyaret - Son Dakika
Kasapoğlu'ndan Edirne Valisi'ne Ziyaret

Kasapoğlu'ndan Edirne Valisi'ne Ziyaret
23.02.2026 16:48
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti ve hediye aldı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyonun bölge istişare toplantısı için Edirne'ye gelen Kasapoğlu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile komisyon üyesi milletvekilleri, Sezer'e ziyarette bulundu.

Sezer, Kasapoğlu'na Edirnekari işlemeli Selimiye tablosu armağan etti.

Kaynak: AA

