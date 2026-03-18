Kasapoğlu\'ndan Sahur Buluşması

18.03.2026 03:09
Eski Bakan Kasapoğlu, Konak'ta düzenlenen sahur etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde düzenlenen sahur etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Burada bir yoğunluk var ve her birimiz bu güzel sofradan, buluşmadan mutlu ayrılacağız. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan bir gevrek evinde vatandaşlarla sahur programında bir araya geldi. Hafif yağan yağmura rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kasapoğlu, kendi elleriyle vatandaşlara sahur yiyeceklerini dağıttı. Etkinlikte konuşan Kasapoğlu, "Ramazan demek bir araya gelmek demek. Aynı ekmeği, aynı sofrayı paylaşmak demek. O yüzden bir araya geldik. İzmir'imizde, Alsancak'ımızda bir araya geldik. Bu bir araya gelişi ben çok önemli buluyorum. Her birinize iyi ki varsınız diyorum. Bu kardeşliği güçlendirerek devam ettireceğiz. Burada bir yoğunluk var ve her birimiz bu güzel sofradan, buluşmadan mutlu ayrılacağız. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Programda yoğun ilgiyle karşılanan Kasapoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
