Kash Patel'e İranlı Siber Saldırı İddiası

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel'in, İran'ın siber saldırısına maruz kaldığı ve bazı görüşmelerine sızıldığı iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adları açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, FBI'ın yeni direktörü olması beklenen Patel, İranlı siber saldırganların hedefi olmuş.

Geçen aylarda Amerikan kamuoyuna yansıyan ve Trump'ın seçim kampanyasının İran tarafından siber saldırılarla hedef alındığı yönündeki açıklamaların ardından bugün kamuoyuna yansıyan iddia dikkati çekti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, soruşturmayı yürüten FBI'ın, Patel'i, İranlı siber saldırganlar tarafından hedef alındığı ve bazı görüşmelerinin takip edildiği yönünde bilgilendirdiğini söyledi.

Trump'ın başkanlık geçiş süreci sözcüsü Alex Pfeiffer, konuyla ilgili açıklamasında, doğrudan siber saldırıya ilişkin yorum yapmazken, Patel'in İran'la mücadele konusunda önemli bir isim olduğunu vurgulamakla yetindi.

Daha önce de FBI, Trump'ın yakın seçim ekibinde bulunan bazı isimlerin iletişim araçlarına İranlı siber saldırganlar tarafından saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı.

Eylül ayında kamuoyuna açıklama yapan FBI, İranlı siber korsanların, Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine gönderdiğini açıklamıştı.

İran, iddiaları reddederken, Trump ise Kamala Harris'i yasa dışı bir şekilde casusluk yapmakla suçlayarak istifa etmeye çağırmıştı.