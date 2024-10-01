Kasımpaşa-Hasköy Tüneli çıkışında devrilen motosikletteki iki polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki tünelde ilerleyen, üzerinde iki polis memurunun bulunduğu motosiklet, Kasımpaşa çıkışında kayarak devrildi.
Yaralanan polisler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Polislerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tünelin Kasımpaşa çıkışı kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kasımpaşa'da Motosiklet Kazası: İki Polis Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?