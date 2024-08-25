(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Saat 19.15'te başlayan mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. 90 dakika sonunda taraflar sahadan 2-2'Lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Kasımpaşa Haris Hajradinovic'in 30. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa dakika 59'da Nuno da Costa'nın attığı golle 2 farklı üstünlüğü yakaladı.
65 dakikada Yusuf Barası'nın attığı golle Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında beraberlik için yüklenen Adana Demirspor'da sahneye çıkan Jovan Manev 90+3'te kaydettiği golle takımına 1 puan kazandırdı.
Son Dakika › Güncel › Kasımpaşa ve Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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