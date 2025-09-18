KASKİ'den Akıllı Kanalizasyon Çözümü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kanallarındaki arızaları görüntüleme robotuyla tespit edip, açık kazı yapmadan gideriyor.

KASKİ ekipleri, kentteki kanalizasyon kanallarındaki arıza ve sorunları, "V150" olarak bilinen kanal görüntüleme robotuyla yer altında ilerleyerek uzaktan tespit ediyor.

Ekipler, robotun aldığı yüksek kalitede görüntülerle, noktasal olarak belirlenen arızaları veya tıkanıkları, faun (basınçlı su sistemi) ve kombine (vakum) cihazları ya da vidanjör yardımıyla gideriyor.

Teknoloji sayesinde iş gücünü ve ekonomik giderleri en aza indirmeyi başaran KASKİ, çökme gibi sorunların yaşandığı durumlarda ise kazıları kanallarda noktasal olarak yapıyor.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, AA muhabirine, kurum olarak içme suyu, kanalizasyon ve arıtma hatlarında son teknolojiyi kullandıklarını söyledi.

Kanalizasyon hatlarındaki sorunlarda daha seri hizmet vermeye gayret ettiklerini belirten Çağan, şöyle konuştu:

"Teknolojinin gelişimiyle hem noktayı tespit eden hem de daha renkli, daha net görüntü veren kameralar çıktı. Biz de onunla ilgili cihaz aldık ve aktif olarak şehrin her noktasında kullanmaktayız. Gerek kendi temizlik çalışmalarımız içerisinde, gerekse ihbar neticesine gelen arıza bildirimlerinde, ihtiyaç duyulan yerlere, kanal görüntüleme aracımızı gönderiyoruz. Kamerayı borunun içerisine göndererek noktasını ve o bölgedeki sıkıntının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ona göre, gerek kombine cihazıyla gerek faun cihazıyla hangi aracı göndermemiz gerekiyorsa onu gönderiyoruz. Bazen de açık kazı yöntemiyle tıkanıklığı veya arızayı gidermeye çalışıyoruz."

Çağan, faun ve kombine cihazların basınçlı su veya vakum sistemi ile içerideki tıkanıklığı açtığını anlattı.

"Arızayı, ihbar geldikten 1 saat 15 dakikada neticelendirmiş oluyoruz"

KASKİ filosunu teknolojik araçlara genişlettiklerini dile getiren Çağan, şunları kaydetti:

"En son 7 kombine cihaz ve 4 vidanjör aldık. Şu anda zaten arızayı, ihbar geldikten 1 saat 15 dakikada neticelendirmiş oluyoruz. Bu araçlarla açık kazı olmadan, tıkanıklığı tespit edip gidermeye uğraşıyoruz. Bununla da yüzde 90-95 oranında başarılı oluyoruz. Çok nadir olarak çökme gördüğümüzde açık kazı yapıyoruz. Onun haricinde tıkanıklığı açmayla ilgili faun ve kombine cihazlarından yardım alıyoruz. Kanalizasyon sisteminin çalışması hattın temizliğine bağlı. Ne kadar çok temizlik yaparsanız hem hattın ömrünü uzatmış olursunuz hem de sistemin akıcılığını sürekli sağlamış olursunuz. Bu manada 5 yılda 1200 kilometre civarında hat ve ızgara temizliği yaptık."

Kanal görüntüleme robotu operatörü Talip Demirci de yaptığı işlemde, deformasyon, çatlak veya farklı sorunları tespit ederek sorunu gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Demirci, robotun işi çok kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Robotumuz 200 metre mesafede görüntü alıp, HD kalitesiyle sunmaktadır. 180 ve 360 derecede döner başlığı vardır. Aşağı ve yukarı hareketleri mevcuttur. Kendi ekseninde tam tur dönebiliyor. Gerekli metrajları atıp, gerekli yerlerde işlem yapılmasını kolaylaştırmak için buradayız." diye konuştu.