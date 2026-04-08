SparkCat Truva Atı'nın Yeni Varyantı Resmi Mağazalarda Yeniden Ortaya Çıktı

08.04.2026 12:19
Kaspersky, SparkCat Truva Atı'nın yeni varyantını keşfetti. Bu kötü amaçlı yazılım, güvenilir görünen uygulamalar aracılığıyla yayılıyor. Uzmanlar, tespit edilen enfekte uygulamalar için koruma yöntemleri öneriyor.

Kaspersky, kripto vırsızlığı için tasarlanan SparkCat Truva Atı'nın yeni bir varyantını keşfetti. Bu kötü amaçlı yazılım, ilk keşfinden bir yıl sonra App Store ve Google Play'de yeniden ortaya çıktı ve mesajlaşma veya yemek teslimat uygulamaları gibi güvenilir görünen uygulamalara gizlenerek yayılıyor. Uzmanlar, App Store'da iki, Google Play'de ise bir enfekte uygulama tespit etti ve bu uygulamalardaki zararlı kodlar kaldırıldı, ancak üçüncü taraf kaynaklardan da dağıtım devam ediyor.

Android varyantı, Japonca, Korece ve Çince anahtar kelimeler içeren ekran görüntülerini tarayarak Asya'daki kullanıcıları hedeflerken, iOS versiyonu İngilizce kripto cüzdan kurtarma ifadelerini arayarak daha geniş bir kitleyi etkileyebiliyor. Güncellenmiş Android sürümü, kod sanallaştırma gibi nadir tekniklerle gelişmiş gizleme katmanları içeriyor. Kaspersky, tespitleri Google ve Apple'a bildirdi ve uzmanlar, saldırganların yüksek teknik yetkinliğe sahip olduğunu vurguladı.

Korunma için Kaspersky, güvenilir güvenlik yazılımları kullanmayı, hassas bilgileri galeride saklamaktan kaçınmayı ve uygulamaları resmi mağazalardan indirirken dikkatli olmayı öneriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

