Kastamonu Ağlı'da mantar bolluğu köylüye kazanç oldu, alım günde 1,5 tona ulaşıyor - Son Dakika
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Kastamonu Ağlı'da mantar bolluğu köylüye kazanç oldu, alım günde 1,5 tona ulaşıyor

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Kastamonu Ağlı\'da mantar bolluğu köylüye kazanç oldu, alım günde 1,5 tona ulaşıyor
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde restoran işletmecisi Bülent Yanıkkaya, köylülerin doğadan topladığı mantarları satın alıp toptancılara gönderiyor. Yağışlı ve sıcak hava nedeniyle bol yetişen mantar sayesinde köylüler günde 1,5 tona kadar mantar satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Bülent Yanıkkaya, vatandaşların doğadan topladığı mantarları satın alarak toptancılara veriyor.

Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca kanlıca ile diğer mantar türleri yetişti.

Ağlı ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Yanıkkaya, akşam saatlerinde minibüsüyle yola çıkarak köyleri ziyaret ediyor.

Vatandaşların gün boyu ormandan topladığı mantarları satın alarak farklı illerdeki toptancılara gönderen Yanıkkaya, bölgede yaşayan vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

Yanıkkaya, AA muhabirine, her akşam Küre Dağları'nın eteklerindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşların topladığı mantarları aldığını söyledi.

Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, şöyle devam etti:

"Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük.

Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum. İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz."

Sabah erken saatlerden akşama kadar mantar topluyorlar

Fırıncık köyü sakinlerinden Sami Kaya, ormanlardan mantar topladıklarını dile getirerek, "Kır, bayır dolaşıyoruz. Havaya bağlı olarak her gün çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Güler Kaya, gün boyu mantar aradıklarını vurgulayarak, "Sabah kalkıyoruz, kahvaltıyı yapar yapmaz ormana gidiyoruz. Ormanda eşimle mantar topluyoruz. Akşam mantarcı abi geliyor, alıyor. Her sene olmuyor ama bu sene çok mantar var. İki kişi günde 40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor." diye konuştu.

Akdivan köyünde yaşayan Kenan Sipahi de genelde kanlıca mantarı topladığına işaret ederek, şunları anlattı:

"Bu Allah'ın verdiği bir lütuf, köylüye de bir kazanç. Her türlü yemeği yapılabilir. Günde ortalama 100-120 kilogram topluyoruz, bazen 150 kilogramı buluyor. Gelip alıyorlar, köylü için çok güzel bir kazanç oluyor."

Halil Sipahi de mantarın bölge için gelir kaynağı olduğunu belirterek, "İki sene mantar olmamıştı ama bu sene bol. Kanlıca mantarı zamanında toplarsan lezzetli bir mantardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Dana da kardeşiyle saat 10.00 gibi mantar toplamaya çıktığını dile getirerek, "Günde yaklaşık 10 saatte 80 kilo mantar topladık. Kilosu 70-80 liraya satıyoruz. Toplamak için başka ilçelerden gelenler de var." diye konuştu.

Kaynak: AA
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