Kastamonu Belediye Başkanı Baltacı, YENİ Parti kurultayında devrim vurgusu yaptı

(ANKARA) - Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda, " İzmir'i teslim eden de belediye başkanıydı, Aydın'ı teslim eden de belediye başkanıydı, Afyon'u teslim eden de belediye başkanıydı. Ama bugün burada milletin emanetine sahip çıkan belediye başkanları da vardı. Bu kürsüde bu kara düzene meydan okuyan biz de belediye başkanıyız. Davamızın peşindeyiz, devrimimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda konuştu. Üç yıl önce aynı salonda yapılan CHP kurultayını hatırlatan Baltacı, delegelerin iradesiyle gerçekleşen genel başkan değişimini "siyaseten bir devrim" olarak nitelendirdi. Baltacı, şunları söyledi:

"Bundan üç yıl önce yine bir kasım ayında bu salonda inançla, cesaretle, kararlılıkla, umutla toplanmıştık. O gün CHP'nin kaderi, Türkiye'nin kaderi demiştik ve CHP değişirse Türkiye değişir demiştik. O devrime bugün sahip çıkanlara, o devrimi yarı yolda bırakmayanlara, bayrağı yere düşürmeyenlere, bu yoldan dönmeyen, bu yolda yürüyenlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN YAŞADIĞIMIZ YOL AYRILIĞININ TEMEL SEBEBİ BUDUR"

Eşitlik ve adalet isteyen milyonlarla birlikte olduklarını belirten Baltacı, şöyle konuştu:

"Bizler bu ülkede bugün bu salonda olanlar, bugün bu salona gelemeyen ama gönlü bizimle olanlar, bugün bu ülkede eşitlik isteyen, adalet isteyen, belki henüz partimize oy vermemiş olan milyonlarız.

Bir de onlar var. Onlar her bulundukları yerde fırsatları kovalayanlar. Onlar fırsatların peşinde koşanlar. Biz ise davamızın peşinde koşanlarız. Bu partide fırsatların peşinde koşanlarla davasının peşinde koşanların yollarının ayrılmaması mümkün değildir. Bugün yaşadığımız yol ayrılığının temel sebebi budur değerli arkadaşlar. Bir tarafta bu ülkeye inanan, bu ülkenin geleceğini her türlü zulme karşı korumak isteyen milyonlarla bu davaya inanmış olan bizler, bir tarafta sosyal medyada iki tane alkış aldı diye, üç tane övgü aldı diye ayakları yerden kesilip her türlü fırsatı kovalayan işbirlikçiler vardı."

"MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKAN BELEDİYE BAŞKANLARI DA VARDI"

Yaşanan süreçte mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen Baltacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlar, yaşadığımız süreçte dönenler olacaktır, korkanlar olacaktır. Bu davayı satan işbirlikçiler olacaktır. Onlara bakıp enseyi karartmak olmaz. Onlara bakıp moral bozmak olmaz. Onlara bakıp kahretmek olmaz. Bir tarafta İzmir'i teslim edenler var. İzmir'i teslim eden de belediye başkanıydı, Aydın'ı teslim eden de belediye başkanıydı, Afyon'u teslim eden de belediye başkanıydı. Ama bugün burada milletin emanetine sahip çıkan belediye başkanları da vardı. Bu kürsüde bu kara düzene meydan okuyan biz de belediye başkanıyız. Davamızın peşindeyiz, devrimimize sahip çıkıyoruz."

"BİZ VARSAK BU MÜCADELE BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"

Baltacı, "Şundan eminiz, hakikatin karşısında herkes eşittir. O eşitliği kurana kadar burada, bu düzene meydan okumaya devam edeceğiz" dedi.

Baltacı, YENİ Parti'ye katılma kararı alan tutuklu belediye başkanlarına ilişkin "Öğrendim ki bugün zindanda olan belediye başkanlarımız içerisinden Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ataşehir ve Adalar belediye başkanlarımız da aramıza katılmaya karar vermişler. Onlara da selam olsun. Biz varsak bu mücadele başarıya ulaşacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.