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Kastamonu Belediyesi, don olayına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Kastamonu Belediyesi, don olayına karşı uyarıda bulundu

Kastamonu Belediyesi, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatta oluşabilecek don olayına karşı vatandaşları uyardı. Donan su sayaçlarına yanlış müdahale edilmesinin sayacı kullanılamaz hale getirebileceği belirtilirken, açıkta bulunan alanların cam yünü, bez ve boru kılıfıyla kapatılması gerektiği vurgulandı. Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan vatandaşların vanalarını kapatmaları ve Alo 153 Hilal Masa hattına bilgi vermeleri istendi.

Kastamonu Belediyesi, don olayına karşı uyarıda bulundu
19.12.2023 - 14:42,
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Kastamonu Belediyesi, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatta oluşabilecek don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, donan su sayaçlarına yanlış müdahalenin sayacı kullanılamaz hale getirebileceği, açıkta bulunan alanların cam yünü, bez ve boru kılıfıyla kapatılması gerektiği belirtildi.

Donan su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahalenin sayaçlara zarar vererek kullanılamaz hale getirebileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimizin vanalarını kapatarak Alo 153 Hilal Masa hattımıza bilgi vermeleri önemle rica olunur." denildi.

Kaynak: AA
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