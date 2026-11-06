Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde mevsimin ilk karı etkili oldu

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde mevsimin ilk karı etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan güzergahtaki 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ve çevresindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı; bölgede kar ve sis dronla kaydedildi.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı.
Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
Bölgedeki kar ve sis manzarası dron ile kaydedildi.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar etkili oluyor.
Kaynak: AA
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