Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde mevsimin ilk karı etkili oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde mevsimin ilk karı etkili oldu

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan güzergahtaki 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ve çevresindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı; bölgede kar ve sis dronla kaydedildi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı.

Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Bölgedeki kar ve sis manzarası dron ile kaydedildi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar etkili oluyor.

Kaynak: AA
ÇatalzeytinKastamonuBozkurtGüncelYaşamAbanakarSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde mevsimin ilk karı etkili oldu - Son Dakika
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