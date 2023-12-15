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Kastamonu'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şubesi, kentteki 25 okulda ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde 1882 öğrenciye tabiatın korunması, endemik türler, korunan alanlar ve yaban hayatı hakkında bilgi verildi.

Kastamonu\'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi
15.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 16:58
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Kastamonu'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, yıl içinde kentteki 25 okulda ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa eğitimlerinde 1882 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, eğitimlerin interaktif biçimde sürdürüldüğü, kentin endemik ve hassas türleri, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında öğrencilere bilgi aktarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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