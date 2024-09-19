Kastamonu'da 24. Ulusal Turizm Kongresi Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da 24. Ulusal Turizm Kongresi Başladı

Kastamonu\'da 24. Ulusal Turizm Kongresi Başladı

Kongre, doğa turizmi temasıyla 36 üniversiteden akademisyenleri bir araya getiriyor.

19.09.2024 21:17
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Kastamonu'da 24. Ulusal Turizm Kongresi başladı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Tabiat turizmi" temasıyla 36 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı kongrede, 172 yazarın hazırladığı 102 bildiri, doğa turizmi ve ilgili alt temalar üzerine yapılan güncel araştırmaları içeriyor.

Kongredeki oturumlar ve panel tartışmalarında, "Doğa koruma alanlarında yönetim ve sürdürülebilirlik", "Yaban hayatı turizmi ve biyoçeşitliliğin korunması", "Yerel topluluklar ve tabiat turizmi", "Tabiat turizminde teknolojinin rolü" ve "İklim değişikliği ve tabiat turizmi" gibi alt temalar ele alınıyor.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, bilimsel çalışmaların önemine dikkati çekti.

Ekoturizm ve doğa turizminin bölgenin kalkınmasında kritik rol oynayacağını belirten Ekmekci, Kastamonu'nun turizm potansiyelinin doğru planlamalar ve işbirlikleriyle daha da ileriye taşınabileceğini söyledi.

Ekmekci, kongrenin hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Kastamonu'nun turizmdeki güçlü potansiyeline dikkati çekti.

Kongrenin bölge ve ülke turizmine önemli katkı yapacağını ifade eden Topal, şöyle konuştu:

"Tarihi, mimarisi, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kastamonu'muz, aynı zamanda tabiat turizmi açısından da eşsiz bir şehir olarak, eşsiz bir destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten bu büyüleyici bölge, sahip olduğu güzellikleri, milli parkları, yaylaları ve zengin biyo-çeşitliliği ile tabiat tutkunlarının yoğun ilgisini çekmektedir. Küre Dağları ve Ilgaz Dağı milli parkları, Valla ve Horma kanyonları gibi doğa harikaları kamp, doğa yürüyüşleri, dağcılık ve kayak gibi farklı faaliyetler için ideal bir bölgedir. Ama aynı zamanda zengin flora faunası ile birlikte yaban hayatı fotoğrafçılara eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tabii ki Kastamonu'nun sahip olduğu bu zenginlikler üniversitemiz içinde bir fırsat sunmuş durumdadır."

Kastamonu Üniversitesinin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduğunu hatırlatan Topal, 24. Ulusal Turizm Kongresi'nin Kastamonu'da yapılıyor olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

24. Ulusal Turizm Kongresi Dönem Başkanı Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu da kongrenin tarihçesine değinerek, kongrenin turizm alanında yapılan akademik çalışmaların gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen ise tabiat turizminin Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Kastamonu'nun doğal güzelliklerinden bahseden Sökmen, bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların, hem yerel kalkınmaya hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, kongreye destek veren katılımcılara plaket takdim edildi.

Kongre, 21 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

kastamonu, Eğitim, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 24. Ulusal Turizm Kongresi Başladı - Son Dakika

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