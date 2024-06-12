Kastamonu'da 4 gün süren 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 gün süren 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

12.06.2024 21:30
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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüş, Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüşü tamamlayanlar Kışla Parkı'nda karşılandı.

Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti. Komandolar "Gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da", "En büyük Türk Atatürk", "Vatan sana canım feda" sloganları ile yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda savaş uçakları geçiş yaptı. Ardından komandolar zeybek oynadı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün sorunsuz sonlandığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, şunları söyledi:

"İlimizden ve il dışından yürüyüşümüze katılan, yüreği coşkuyla atan vatan evlatları 103 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı duygu ve düşüncelerle burada. Türk milletinin evlatları her zaman 'Söz konusu vatansa, diğer her şey teferruattır.' der ve bugüne kadar yaptığının yeri geldiğinde on kat daha iyisini, daha güzelini yapar. Geçmişte Şerife Bacılar, Hamamcı Kadı Salih Reisler, Halime Çavuşlar ortaya çıktığı gibi, günümüzde de Niğdeli Ömer Halisdemir, bazen Elazığlı Fethi Sekin, bazen Trabzonlu Eren Bülbül olarak ortaya çıkmaya devam edecektir. Zamanı geldiğinde elinden gelen gayreti gösterip, vatan için şehit olmaktan, gazi olmaktan asla geri durmayacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ise Bakanlık olarak 4 yıldır yürüyüşe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Valilik ve belediyelerin destekleriyle programı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Göv, "Hep birlikte hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi, sıfırdan bir ülkenin nasıl kurulabileceğinin en güzel kanıtı. Bunu da en zor şartlarda yapabilmiş bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Kurtuluş mücadelesine destek verenleri minnetle yad ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci de "Yürüdüğünüz bu yol bilin ki Atatürk'ün yoludur, Cumhuriyet'in yoludur, aydınlık Türkiye'nin yoludur. Onların izinde yürüyen sizler ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafere ulaşan Milli Mücadele ruhunu dün gibi damarlarınızda canlı olduğunu gösterdiniz." diye konuştu.

Program, kahramanlık türkülerinin söylenmesi ve Kastamonu Atabeygazi Mehteran Takımı gösterisi ile son buldu.

Kaynak: AA

Kastamonu, İnebolu, Güncel, Son Dakika

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