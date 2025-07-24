Kastamonu'da 8. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali iptal edildi

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenecek "8. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" iptal edildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin şehit olmasının herkesi derinden üzdüğü vurgulandı.

İlçede 7-10 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 8. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin bu nedenle iptal edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin çeşitli bölgelerinde artış gösteren orman yangınları ve önümüzdeki günlerdeki sıcaklık artışları, kuraklık nedeniyle artan risk ve özellikle canı pahasına yangında mücadele ederken şehit düşen ve canla başla mücadeleye devam eden kahramanlarımıza saygı gereği Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ni iptal etme kararı almış bulunuyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet yakınlarına başsağlığı diler, mücadeleye devam eden kahramanlarımıza kolaylıklar dileriz."