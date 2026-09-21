Kastamonu\'da 800 bin sazan yavrusu 6 ilçe ve kent merkezindeki göletlerle buluştu

Kastamonu'da kent merkezi ile 6 ilçedeki göletlere 800 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kastamonu İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 800 bin sazan yavrusu, kent merkezi ile Araç, Daday, Devrekani, Taşköprü, Tosya ve İhsangazi ilçelerinde su kaynaklarıyla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmayla, su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılması amacıyla çalışmalarımız devam edecektir." ifadesi kullanıldı.