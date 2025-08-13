Kastamonu'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. kent merkezinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?