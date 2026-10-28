Kastamonu'da av tüfeğiyle 4 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kastamonu'da av tüfeğiyle 4 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kastamonu\'da av tüfeğiyle 4 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kastamonu'da Belediye Caddesi'nde dün av tüfeğiyle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Belediye Caddesi'nde silahla ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.I.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye Caddesi'nde dün av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan Y.I.Ç. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Kastamonu3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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