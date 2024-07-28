Kastamonu\'da Baraj Gölünde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Serinlemek amacıyla Kınık Barajı gölüne giren Onur Aşkaroğlu bir anda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD arama kurtarma ekibi tarafından sudan çıkartılan Aşkaroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Aşkaroğlu'nun cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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