Kastamonu'da Batan Tekne Arama Çalışmaları Zorlu Şartlar Altında Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar, rüzgar ve dalga nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.

AFAD ekiplerinin de dron ile arama yaptığı çalışmalar, rüzgar ve dalga nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Zaman zaman ara verilen arama çalışmalarına helikopterler de eşlik ediyor.

Aramalarda şu ana kadar kayıp kişilere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Öte yandan, tekne batmadan hemen önce 6 kişiden 2'sinin Gideros Koyu'ndaki bir restorana geldiğini gösteren güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Görüntülerde 1 kadın ve 1 erkeğin restoranın lavabosunu kullandığı ve 4 dakika sonra restorandan ayrıldığı görülüyor.

Restoranın sahibi İlyas Uçkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay olmadan önce kısa bir süre için buraya geldiler. Bizim tuvaleti kullandılar. Sonra tekrar aynı tekneye gittiler. Ben balığa gidiyordum, onlarla yolda karşılaştım." diye konuştu.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.