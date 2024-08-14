Kastamonu'da Batan Teknenin Kaybolan 3 Kişisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Batan Teknenin Kaybolan 3 Kişisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu\'da Batan Teknenin Kaybolan 3 Kişisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

14.08.2024 12:17
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'nin bulunması için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece boyu tekneden yüzeye çıktığı düşünülen bazı malzemelerin bulunduğu noktalarda sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.

Yapılan aramada şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Sinop ve Samsun emniyetinde görevli 6 kurbağa adam ile sahil güvenlik ve jandarma su altı ekipleri bugün bölgede dalış yapacak.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta, gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Batan Teknenin Kaybolan 3 Kişisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Batan Teknenin Kaybolan 3 Kişisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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