Kastamonu\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Cide'ye bağlı Yalçınköy köyündeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar ve Doğanyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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