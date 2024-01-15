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Kastamonu'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu\'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
15.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:29
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Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsünün, "dur" ihtarına uymadığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis, araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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