Kastamonu'da ekimde sosyal yardım 182 milyon 109 bin 855 liraya ulaştı

Kastamonu'da ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 182 milyon 109 bin 855 lira sosyal destek sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından il merkezi ve 19 ilçede yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Vakıflarca ihtiyaç sahiplerine 105 milyon 330 bin 194 lira yaşlı aylığı, 52 milyon 287 bin 942 lira engelli aylığı, 10 milyon 111 bin 658 lira aile yardımı, 1 milyon 449 bin 492 lira gıda yardımı yapıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca 456 bin 960 lira şartlı eğitim, 320 bin 800 lira şartlı sağlık, 18 bin lira asker ailesi, 622 bin 906 lira sağlık, 683 bin 500 lira eşi vefat etmiş kadın, 1 milyon 559 bin 234 lira engelli yakını yardımlarıyla 758 bin 236 lira elektrik tüketim desteği sağlandığı kaydedildi.

Nakdi 7 milyon 923 bin 700 lira, ayni 587 bin 233 lira yardım gerçekleştirildiği de belirtilen açıklamada, böylece ekim ayında yapılan sosyal yardımların toplam tutarının 182 milyon 109 bin 855 liraya ulaştığı kaydedildi.