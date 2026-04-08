Kastamonu'da El Yapımı Patlayıcılara Karşı Denetim

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde el yapımı patlayıcılarla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığından oluşan denetim heyeti ile ilçede faaliyet gösteren gübre bayisi, tüp satış noktası, LPG satış noktası ve av bayisi olmak üzere 11 iş yerinin denetlendiği belirtildi.

Denetimde el yapımı patlayıcılara karşı bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu işletmeler dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirilmiştir. Gayemiz, vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini temin etmek olup bu doğrultuda kolluk kuvvetlerimiz sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.