Kastamonu'da Engelli Çocukların Annelerine Destek Projesi - Son Dakika
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Kastamonu'da Engelli Çocukların Annelerine Destek Projesi

Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen 'Güçlü Anne Güçlü Özel Birey' projesi kapsamında engelli çocuğa sahip annelere sanatsal ve kültürel eğitimler veriliyor. Anneler atölyelerde rahatlayarak, çocukları da uzmanlar eşliğinde oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Proje sayesinde annelerin dinlenmeye ihtiyacı karşılanırken, çocuklar da mutlu oluyor.

25.07.2024 13:19
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Kastamonu'da engelli çocukların annelerine destek amacıyla hazırlanan "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi kapsamındaki etkinlikler hem annelerin hem de çocukların sosyal yaşamına katkı sunuyor.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan'ın yürütücülüğünde, haziranda başlayan TÜBİTAK destekli proje 6 ay sürecek. Proje kapsamında, engelli çocuğa sahip 30 anneye, sanatsal ve kültürel açıdan 15 farklı konuda akademisyen ve eğitmenler eşliğinde eğitimler veriliyor.

Hazırlanan atölyelerde anneler fiziksel ve ruhsal anlamda rahatlarken, çocukları da uzmanlar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

Doç. Dr. Havva Kaçan, AA muhabirine, proje kapsamında beşinci atölye olarak taş baskı atölyesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kastamonu Üniversitesinin bu tür projelere destek verdiğini anlatan Kaçan, "Kastamonu Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arsında engelsiz üniversite bayrağını almış durumda, bu nedenle projemiz çok değerli." dedi.

Annelerin atölyelere severek katıldığını dile getiren Kaçan, "Annelerimiz buraya severek, koşarak geliyor. Takı tasarımı, ahşap boyama, çocuğuma şefkatli yaklaşım atölyeleri, iletişim, empati yaklaşımı geliştirme, çocuğun davranış sorunları ile baş etme gibi alanında uzman hocalarla açılan eğitim kapsamında bilgilerin paylaşıldığı atölyelerimiz de olacak." diye konuştu.

Özel çocuğu olan annelere desteğin önemli olduğunu vurgulayan Kaçan, şunları kaydetti:

"Annelerimizi biraz rahatlatmak istedik. Ruhsal anlamda rahatlasınlar istedik. Bu nedenle çocuklarımız dışarda rehberler eşliğinde değişik etkinlikler yaparken annelerimize de burada farklı atölyeler açıyoruz. Bu atölyelerde annelerimiz ürettikleri eserlerle mutlu oluyorlar, paylaşımları artıyor. Geri dönüşler çok güzel. Çocukları ile birlikte katıldıkları atölyeler oluyor. Eve atölyeler veriyoruz, geç saate kadar takılar yapıp bizle paylaşıyorlar. Gerçekten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

Annelerin dinlenmeye ihtiyacı olduğuna işaret eden Kaçan, "Fakültemizin her noktası rahatça kullanılsın diye yaz okulu gibi tatilde projeyi açtık. Haftanın her günü annelerimizle birlikteyiz. Birlikte öğle yemeği yiyor, çalışmalar yapıyoruz, hepsi çok mutlu." ifadelerini kullandı.

"Çocuğum da çok mutlu, severek geliyor"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da okulların tatil olduğu dönemde annelere yönelik bu atölyelerin çok değerli olduğunu belirterek, "Ahşap atölyesi, ahşap boyama, takı tasarım, Kastamonu'muzun özel taş baskısı ile hem özel bireylerimiz mutlu hem annelerimiz mutlu." dedi.

Atölyelere katılan Fatma Aksoy da ilk kez bir projeye dahil olduğunu dile getirerek, "Kızımla beraber ilk kez takı tasarım yaptım, taş baskı yapıyoruz. Çok memnun oldum, çok sevdim. Çocuğum da çok mutlu, severek geliyor. Erkenden kalkıyor, gidelim anne diye beni zorluyor. Mutluyuz, insan çok duygulanıyor. Çok değişik bir şey oldu, rahatladık." diye konuştu.

Seramik sanatçısı Yeşim US Aslan ise "Sanat terapisi uygulayıcısıyım. Dışa Vurumcu Sanat terapi Temelli Seramik Atölyesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Atölyelerde kille, resimle, ebruyla çalıştık. Annelerimizin kendilerine dair farkındalıklarını geliştirmek için yaptığımız atölyeler oldu." ifadelerini kullandı.

Annelerin ilk kez kendine bakma fırsatı bulduklarını kaydeden Aslan, "Anneler, 'Yaşamın telaşı ve çocuklarımızın telaşıyla ilgilenmekten kendimize bakmıyormuşuz. Bu bakma alanı bize çok iyi geldi. Ne hissediyoruz, ne istiyoruz, neyi bekliyoruz, neleri seviyoruz fark etme fırsatını bulduk' dediler. 4 gün boyunca yaptığımız 6 atölyede kendilerine dair öz bakım becerilerini geliştirdiklerini, farkındalık kazandıklarını görmek mutluluk verici. Bu çok kıymetli bir kazanım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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