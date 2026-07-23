Kastamonu'da Fırtına Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki 4 ilçesinde fırtına nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan duyuruya göre, bölgedeki meteorolojik uyarılar göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal güvenliği için bazı tedbirler alındı.
Bu kapsamda Abana, Çatalzeytin ile İnebolu'da yarın ve 25 Temmuz, Cide'de ise bugün, yarın ve 25 Temmuz'da denize girilmesine izin verilmeyecek.
Tedbirler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sahil şeridinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıyor.
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