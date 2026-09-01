Kastamonu'da Güvenlik ve Eğitim Toplantıları Yapıldı
Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı yapıldı. Toplantıda güvenlik çalışmaları, okul hazırlıkları ve ilçelerdeki kamu hizmetleri ele alındı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi.
Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kaymakamlar Toplantısı'nda eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarındaki son durum görüşüldü.
İlçelerde yürütülen kamu hizmetleri, ihtiyaç ve talepler de toplantı gündemi kapsamında ele alındı.
Kaynak: AA
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